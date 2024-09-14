Жителей села на Кубани охватил страх из-за убийства 12-летней школьницы

РИА «Новости»: в селе Бураковское на Кубани две недели ищут убийцу школьницы

Убийство 12-летней школьницы в хуторе Бураковском Краснодарского края расследуют уже почти две недели, но пока результатов нет. Местные жители боятся отпускать детей одних на улицу, сообщило РИА «Новости» .

Школьницу нашли мертвой в ночь на 2 сентября. Она провела время у подруги, возвращалась от нее на велосипеде, но так и не добралась до дома.

Родители забили тревогу и начали искать ребенка. Тело девочки обнаружили в зарослях травы на берегу реки, велосипед лежал недалеко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, МВД пообещало вознаграждение за информацию об убийце. В хутор отправили лучших региональных специалистов. У местных жителей берут пробы ДНК, отсмотрели записи с камер наблюдения. Однако пока никаких зацепок нет.

Одноклассники рассказали, что погибшая лучше всех в классе знала математику и занималась спортом. В помощь ее семье односельчане собрали деньги.

В те же дни произошло еще одно громкое убийство школьницы — в Нижнем Тагиле. Однако там подозреваемого уже нашли. Отец девочки пришел на следственный эксперимент с ножом и хотел сам зарезать предполагаемого убийцу, но его остановили сотрудники полиции.