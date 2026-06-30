Жителей Челябинской области задержали по подозрению в передаче паролей за деньги

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали четырех местных жителей по подозрению в незаконной передаче третьим лицам паролей от аккаунтов. Об этом сообщили в главке ведомства по региону.

Правоохранители установили, что организатор и три активных участника группы за деньги передавали пароли третьим лицам для активации аккаунтов в интернете.

Эти сведения могли использоваться для вовлечения граждан в совершение терактов и диверсий, а также для дистанционного мошенничества.

По местам жительства фигурантов провели обыски. Силовики изъяли около 300 сим-карт различных операторов, портативные компьютеры, мобильные устройства и средства видеосвязи.

Ранее в ФСБ и полиция в Челябинской области также задержали участников преступной группы, которая незаконно обналичивала деньги, открывая на подставных лиц банковские счета.