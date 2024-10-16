Житель Ульяновска застрелил соседей из-за шума

Вооруженный карабином житель Ульяновска застрелил своих соседей, потому что посчитал, что они слишком шумели. На место прибыли полицейские — злоумышленник открыл огонь и по ним, однако правоохранители ликвидировали его, сообщила пресс-служба СК по Ульяновской области.

О вооруженном мужчине в дежурную часть сообщили жители дома на улице Варейкиса. На место прибыли сотрудники ППС, однако ульяновец открыл по ним огонь. Полицейские ранили злоумышленника и оказывали ему помощь до прибытия скорой, однако в присутствии медиков нападавший умер.

«Установлено, что житель дома посчитал, что его соседи шумят, вооружился карабином, зарегистрированным в установленном порядке, поднялся этажом выше и произвел несколько выстрелов в своих соседей — мужчину и женщину. В результате преступления последние скончались на месте происшествия», — уточнили в СК.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух людей, а также о покушении на жизнь сотрудников полиции.

Днем ранее на полицейских напал житель Стерлитамака. Силовики открыли по нему огонь — злоумышленник выжил, его доставили в больницу.