Напавший на полицейских в Стерлитамаке выжил. Его доставили в больницу

МВД: мужчина с ножом в Стерлитамаке напал на полицейского, напавшего ранили

Правоохранители выстрелили в ранившего полицейского мужчину в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Там уточнили, что обоим раненым сейчас оказывают медицинскую помощь.

Представители МВД сообщили, что около 11 вечера в дежурную часть поступило сообщение от работников ТЦ. Она рассказали о хулиганившем мужчине. Полицейские прибыли в торговый центр и попытались «успокоить ведущего себя неадекватно и агрессивно мужчину». Он не отреагировал на замечания, после чего забрался на крышу ТЦ.

«Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с законом „О полиции“ было применено табельное оружие. Нападавший получил ранение», — уточнили в полиции.

Обоих пострадавших осмотрели медики, им оказывают помощь. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и разбираются в обстоятельствах ЧП. По ранее опубликованной информации Mash, вооруженного мужчину застрелили.