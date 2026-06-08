Житель Татарстана избил возлюбленную на глазах у соседей за попытку уйти от него

Житель Заинска жестоко избил возлюбленную на глазах у соседей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Республике Татарстан.

На место прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый — 34-летний местный житель — пытался сопротивляться, но его задержали. Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью, угрозе убийством и оскорблении полицейских при исполнении. Ведется следствие.

Видео избиения попало на камеру у подъезда. На нем видно, что мужчина бьет девушку не только кулаками и ногами, но и мусорным баком, а также громко матерится. Пострадавшую с различными травмами отправили в больницу.

Источник 360.ru рассказал, что поводом для конфликта, произошедшего еще 4 июня, стала ревность. Девушка хотела уйти от своего сожителя, но тот не собирался ее отпускать.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина из ревности облил возлюбленную кислотой, а затем ударил ее ножом. Пострадавшая попала в реанимацию.