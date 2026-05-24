Петербуржец из-за ревности облил кислотой и ранил ножом бывшую возлюбленную

Мужчина напал на бывшую возлюбленную, ранил ее ножом и облил кислотой. Полиция Санкт-Петербурга объявила подозреваемого в розыск, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Информация о нападении поступила в полицию Василеостровского района вечером 23 мая. ЧП произошло в одной из квартир дома на Железноводской улице.

«По предварительным данным, 27-летний мужчина во время конфликта с бывшей сожительницей облил ее кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия», — уточнили правоохранители.

У 26-летней пострадавшей медики диагностировали множественные химические ожоги и травматические ранения. Девушку госпитализировали, она в реанимации.

Криминалисты изъяли с места преступления складной нож, канистру с остатками азотной кислоты, сигнальный пистолет и перцовый аэрозольный баллончик.

По данным телеграм-канала «112», пара рассталась год назад, но мужчина продолжал преследовать бывшую подругу. Он угрожал девушке и требовал вернуться. Накануне петербуржец ворвался в квартиру и напал на нее.

«Неадекват изрезал бывшую ножом и облил жидкостью ее голову. Кислота попала в глаз, а также на шею и грудь пострадавшей», — указали в публикации.

Девушке пыталась помочь соседка по квартире, она пробовала оттащить мужчину, но в итоге тоже получила химические ожоги. Нападавший заявил, что «любое предательство и измена должны наказываться».

