Российские пограничники за год пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей

ФСБ: пограничники РФ в 2023 году пресекли контрабанду грузов на 500 млн рублей

За 2023 год российские пограничники помешали контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов на более чем 500 миллионов рублей и культурных ценностей — примерно на 100 миллионов. Об этом РИА «Новости» сообщил первый замдиректора — руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.

На северо-западном и западном направлениях засекали в основном оружие, боеприпасы, наркотики и психотропные вещества, товары двойного назначения и попадающие под действие ответных ограничительных мер России. На Северном Кавказе были попытки незаконного провоза драгметаллов и оружия. На казахстанском направлении практиковалась контрабанда подсанкционной продукции и стратегически важных товаров и ресурсов, на дальневосточном — незаконное перемещение водных биоресурсов, дериватов особо ценных диких животных, драгоценных камней.

Кулишов добавил, что на приграничной территории с 2020 года выросло количество нарушений природоохранного законодательства в отношении ценных растений. С этого времени удалось пресечь свыше 300 случаев незаконного оборота женьшеня и радиолы розовой.

В марте у прилетевшей из Катара пассажирки в московском аэропорту нашли незадекларированные ювелирные изделия общей стоимостью более 4,2 миллиона рублей.