Житель Шатуры сознался в серии поджогов в Подмосковье по заказу с Украины

Полиция задержала жителя Шатуры за серию поджогов в Красногорске, Люберцах и Мытищах. Его вычислили после диверсии около станции Подлипки-Дачные, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Дежурный вызвал полицию на станцию Подлипки-Дачные Ярославского направления Московской железной дороги из-за пожара. Кто-то поджег два шкафа разъединителей контактной сети подъездных путей, один из них выгорел полностью.

«Сотрудники Управления на транспорте МВД России по ЦФО, ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская во взаимодействии с УФСБ России по Москве и Московской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили подозреваемого в покушении на террористический акт», — сообщили правоохранители.

Подозреваемым оказался житель Шатуры 1999 года рождения. Его вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали в одном из люберецких отелей. Мужчина сознался в поджогах шкафов контактной сети в Мытищах, вышек сотовой связи в Красногорске и Люберцах.

Украинские кураторы вышли на него через мессенджеры и пообещали по 300 долларов за каждое преступление в виде криптовалюты. Теперь задержанному грозит наказание по статье «Покушение на террористический акт».

Ранее за поджог релейного шкафа в Москве силовики задержали трех подростков. Им грозит до 20 лет тюрьмы.