Житель Санкт-Петербурга уговаривал школьниц употреблять наркотики и насиловал их

В Петербурге задержали мужчину за сексуальное насилие в отношении двух школьниц

Мужчину из Санкт-Петербурга обвинили в изнасилованиях и склонении школьниц к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

По версии следствия, в ноябре 2023 года и летом 2024 года житель Санкт-Петербурга приводил подростков в квартиру и офисное помещение на улице Маршала Говорова. Там он предлагал девочкам совместно употребить наркотики, а после этого насиловал их.

Одна из пострадавших рассказала, что 2 ноября 2024 года мужчина привел ее в офис, где умышленно закрыл за ней дверь и не выпускал. Он также склонил ее к употреблению наркотиков и совершил в отношении нее развратные действия.

Полицейские установили личность подозреваемого петербуржца. В помещении, где он совершал преступления, они изъяли пакетики с остатками порошкообразного вещества, и обнаружили следы биологического происхождения.

Следователи возбудили в отношении него несколько уголовных дел по статьям об изнасиловании, совершение действий сексуального характера, а также незаконном лишении свободы, половом сношении и склонению к употреблению наркотиков несовершеннолетних.

Ранее петербургские полицейские задержали детского тренера по плаванию и футболу, которого подозревают в домогательствах к его 12-летнему ученику.