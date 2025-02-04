Тренер из Питера мог надругаться над 6-классником в своем авто. Подозреваемого задержали

В Санкт-Петербурге тренера задержали за домогательства к 12-летнему школьнику

Петербургские полицейские задержали детского тренера по плаванию и футболу, которого подозревают в домогательствах к его 12-летнему ученику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Мужчину задержали 3 февраля в жилом доме на проспекте Косыгина. По версии следствия, 36-летний тренер работает в одной из общеобразовательных школ Красносельского района

В сентябре прошлого года преподаватель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученика 6 класса, 12-летнего мальчика, в припаркованном в Ломоносовском районе Ленобласти автомобиле.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к другим похожим эпизодам.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», преступление мужчина мог совершить, когда подвозил школьника до дома.

Ранее в Санкт-Петербурге 42-летнего детского тренера по ушу обвинили в совращении 11-летней девочки. По версии следствия, он склонил школьницу к сексу летом в спортивном лагере.