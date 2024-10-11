Житель Сахалина получил 16 лет за двойное убийство

Сахалинский суд приговорил 51-летнего местного жителя к 16 годам колонии строгого режима за убийство двух человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее несудимого жителя Долинска признали виновным по статье «Убийство двух человек». Следствие установило, что фигурант по мотивам личного характера тремя выстрелами в грудь убил мужчину на территории полигона твердых бытовых отходов в Долинске, а после застрелил находившуюся в бытовке женщину, чтобы избавиться от свидетеля.

Осужденный на судебном заседании вину признал частично. Он объяснил, что стрелял в первого потерпевшего из-за самообороны, а убийство женщины стало причиной случайного выстрела.

Ранее жителя Пензенской области также осудили на 16 лет за убийство пенсионерки. Он убил 72-летнюю женщину и украл пять тысяч рублей.