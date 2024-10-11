Жителя Пензенской области осудили на 16 лет за убийство пенсионерки

В Пензенской области мужчину признали виновным в жестоком убийстве пенсионерки. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В июле мужчина залез в дом к 72-летней пожилой женщине и пытался украсть пять тысяч рублей. Однако пенсионерка заметила его и пригрозила полицией. Тогда преступник схватил нож и не меньше 41 раза ударил им старушку, потом забрал деньги и сбежал.

Его быстро задержали, суд отправил его на 16 лет в колонию строгого режима.