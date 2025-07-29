Житель Подмосковья получил пять лет за сотрудничество с другим государством

Жителя Московской области Александра Х. приговорили к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с другим государством, направленное против безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и Подмосковью.

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, также ему вменили штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

В ведомстве уточнили, что осужденный установил контакт с представителем иностранного государства для получения протекции и финансирования деятельности, направленной против безопасности России. Суд рассматривал дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

Ранее жительницу Херсонской области приговорили к 12,5 годам за госизмену. Она отправляла украинских спецслужбам данные о дислокации российской военной техники в регионе.