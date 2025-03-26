Житель Подмосковья получил 10 лет за финансирование терроризма

Жителя Орехово-Зуева приговорили к 10 годам лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СКР.

Суд признал 62-летнего подозреваемого виновным. Следствие выяснило, что 6 и 26 марта 2021 года подсудимый, находясь рядом с торговым центром в Орехово-Зуеве, перевел деньги на карту, владельцем которой было лицо, финансировавшее международную террористическую организацию.

Получателя денежных переводов в феврале 2023 года осудили за совершение ряда преступлений террористической направленности.

В рамках уголовного дела прошли обыски, осмотры и допросы. Правоохранители изучили движение денежных средств по счетам.

Днем ранее жительницу Херсонской области задержали за призывы к терроризму. На странице в социальной сети женщина опубликовала комментарий, в котором одобрила теракт, свою вину она признала.