Жительницу Херсонской области задержали за призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ задержали 51-летнюю жительницу Херсонской области за призывы к терроризму и антигосударственной деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным следствия, в апреле 2023 года женщина опубликовала на странице в соцсетях комментарий, в котором одобрила террористический акт. Она признала вину и извинилась.

«На тот момент… я не знаю, что меня сподвигло», — заявила задержанная.

Однако ее все равно ждет суд. Санкция по этим статьям предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее в Крыму задержали мужчину, который, будучи сторонником запрещенных проукраинских террористических организаций, около года распространял в соцсетях их пропагандистские материалы.