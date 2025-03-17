Житель Подмосковья чуть не зарезал пассажира в электричке после неудачной попытки ограбления

МВД: в Подмосковье задержали мужчину за ножевое ранение пассажира в электричке

Житель Подмосковья попытался ограбить пассажира электрички и во время конфликта пырнул его ножом. Транспортная полиция задержала злоумышленника, сообщила пресс-служба УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

Мужчина набросился с ножом на пассажира в последнем вагоне поезда сообщением Москва-Александров. Как только информация о нападении поступила в дежурную часть, правоохранители прибыли на место ЧП. Там они обнаружили раненного 41-летнего жителя Сергиева Посада и вызвали скорую помощь.

«Врачи констатировали у него непроникающее колото-резаное ранение брюшной полости и повреждение ушной раковины», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина получил ранения от другого пассажира, с которым поссорился в вагоне. Преступник похитил с полки для ручной клади рюкзак пострадавшего, но владелец догнал вора и вернул украденное. В ответ на это похититель ударил мужчину стеклянной бутылкой по голове, а потом пырнул ножом в боковую область живота. Затем злоумышленник сошел на станции Хотьково и скрылся.

Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого — им оказался ранее не судимый 71-летний житель Сергиева Посада. Мужчину задержали, в кармане его куртки нашли окровавленный нож.

Ранее поножовщина произошла в поселке Голубое под Зеленоградом. Друг раненого предположил, что нападение совершил их общий знакомый.