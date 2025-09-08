Житель петербургского апарт-отеля рассказал о ночи убийства школьницы

Совершившего попытку суицида после убийства 15-летней школьницы в апарт-отеле Санкт-Петербурга подростка врачи реанимировали на залитой кровью кровати рядом с трупом. Об этом свидетельствуют кадры из номера, которые оказались в распоряжении 360.ru. По этическим соображениям редакция отказалась от их публикации.

Истекающего кровью юношу нашли лежащим на кровати рядом с зарезанной школьницей. Прибывшая на место врач замотала молодому человеку запястье руки большим отрезом бинта.

Житель апарт-отеля в комментарии 360.ru заявил, что ночью ничего необычного не слышал. Он подчеркнул, что также не видел того, как криминалисты вывезли труп, а врачи госпитализировали раненого подростка.

«Если бы я услышал, я бы выскочил. Как я понял, произошло убийство, с учетом того, какое большое количество полицейских приехало. Все сделали очень тихо. Я думаю, что если спросить жильцов с этажей выше, то вряд ли кто-то в курсе», — заявил жилец.

Источник 360.ru заявил, что молодые люди познакомились в онлайн-игре и договорились о встрече. Юноша приехал к школьнице с Сахалина, и в минувшее воскресенье, 7 сентября, они отправились в номер апарт-отеля.

Тревогу из-за пропавшей дочери забила ее мать, женщина обратилась в полицию. Криминалисты проследили путь молодых людей. Когда они прибыли в отель, девочка уже была мертва. Следователи насчитали на ее теле не менее 35 ударов ножом.

Подозреваемым по делу об убийстве стал сопровождавший девочку молодой человек. После попытки суицида он находится в больнице.