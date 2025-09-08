В Петербурге подросток забил ножом сверстницу и попытался покончить с собой

По словам матери погибшей, два года назад девочка познакомилась в онлайн-игре с неким Максимом с Сахалина, которому тогда было 16. У них завязались отношения по переписке. В феврале он написал, что хотел бы приехать, но мать девочки была против, и в апреле подростки расстались.

В воскресенье погибшая сказала, что поедет к подруге, и около шести часов вечера перестала выходить на связь. Еще через два часа ее мать, обеспокоенная пропажей, обратилась в экстренные службы.

В это время школьница уже была мертва. Как установил следователь, ее как минимум 35 раз ударили ножом в плечо, шею, лицо и затылок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В жестоком убийстве заподозрили того самого Максима. По данным следствия, молодой человек пригласил ее в номер, где и зарезал. После этого он попытался покончить с собой, но его спасли и госпитализировали.