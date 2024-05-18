Житель Норильска зарезал жену и ранил 12-летнего сына в шею | 360°

Криминал 18 мая 2024, 20:09 Житель Норильска зарезал жену и ранил 12-летнего сына в шею Shot: мужчина в Норильске убил жену и ранил ребенка Pxhere

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Житель Норильска зверски расправился с женой и едва не убил собственного сына. Как сообщил Telegram-канал Shot, за жизнь 12-летнего ребенка борются врачи.

Мужчина набросился с ножом на женщину и мальчика во дворе на Комсомольской улице. На помощь пострадавшим бросился один из местных жителей. Он пытался остановить убийцу, но получил ножевое ранение в плечо.

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«Женщина скончалась на месте, нападавший задержан», — написали авторы публикации.

Причины нападения мужчины на собственную семью пока неизвестны.

Еще одно жуткое убийство произошло на улице Екатеринбурга. На глазах у прохожих местный житель зарезал свою бывшую возлюбленную. Мужчина сбежал с места преступления в церковь. Подозреваемого задержали, Следком России потребовал его арестовать.