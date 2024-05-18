СК потребует арестовать подозреваемого в зверском убийстве екатеринбурженки | 360°

Криминал 18 мая 2024, 16:12 СК потребует арестовать подозреваемого в зверском убийстве екатеринбурженки СК возбудил уголовное дело в связи с убийством екатеринбурженки Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с убийством женщины на улице Победы в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Неизвестный заколол екатеринбурженку ножом прямо на глазах у прохожих и скрылся. От полученных ран пострадавшая погибла до приезда скорой.

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В пресс-службе добавили, что полиция задержала уже судимого ранее подозреваемого. Следствие планирует обратиться в суд и ходатайствовать об аресте мужчины.

Ранее начальник пресс-службы свердловского главка МВД заявлял, что полиция задержала бывшего сожителя пострадавшей, с которой у них общий ребенок. По данным Telegram-канала Shot, нападавший зарезал екатеринбурженку после ссоры — женщина отказывалась продолжать с ним отношения.