Житель Москвы получил 24 года за убийство скейтера и покушение на полицейского

Суд признал жителя Москвы виновным в убийстве скейтера, незаконном изготовлении и обороте оружия, а также посягательстве на жизнь полицейского и приговорил его к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

Убийство произошло 6 июня прошлого года на улице Алексея Свиридова. Мужчина расстрелял жертву — скейтера Константина Балишанского, — после чего попытался скрыться, однако на Матвеевской улице его настигли сотрудники полиции. Он пытался сопротивляться, но получил тяжелое ранение и некоторое время пробыл в коме.

Придя в себя, убийца признал вину и рассказал, что давно хотел убить Балишанского, поскольку ненавидел его.

Первые семь лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.