Житель Москвы напал на полицейского, следователи завели дело
Следователи возбудили уголовное дело после нападения на полицейского на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.
Мужчина напал на правоохранителя 26 октября на лестничной клетке жилого дома в проезде Черепановых в Москве.
«Применил насилие в отношении сотрудника полиции, прибывшего для пресечения противоправных действий фигуранта», — уточнили в ведомстве.
Ему предъявили обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Во время допроса злоумышленник признал вину в полном объеме.
