Житель Москвы напал на полицейского, следователи завели дело

СК: на жителя Москвы завели дело из-за нападения на полицейского

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на полицейского на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК .

Мужчина напал на правоохранителя 26 октября на лестничной клетке жилого дома в проезде Черепановых в Москве.

«Применил насилие в отношении сотрудника полиции, прибывшего для пресечения противоправных действий фигуранта», — уточнили в ведомстве.

Ему предъявили обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Во время допроса злоумышленник признал вину в полном объеме.

Ранее в Новой Москве задержали иностранца по подозрению в нападениях на двух девушек.