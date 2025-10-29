В Москве арестовали иностранца за попытку изнасиловать двух девушек
В Новой Москве задержали иностранного гражданина, которого подозревают в нападениях на двух девушек. Информацию подтвердили в столичном управлении СК.
Следователи сообщают: 25 октября мужчина в районе Коммунарки подкараулил незнакомую девушку, применил к ней насилие сексуального характера и попытался изнасиловать. Она смогла отбиться, позвала на помощь прохожих — и нападавший убежал.
Спустя время, по данным СК, он напал еще на одну девушку — схожим образом. Задержать подозреваемого удалось благодаря совместной работе следователей и полиции. Девушки опознали его, ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения — арест.
Следствие продолжается. Проверяется, мог ли он быть причастен и к другим подобным нападениям.
В начале месяца полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который пытался изнасиловать девушку у Лефортовского парка.