Житель Магнитогорска убил друга и бросил труп в ковре у подъезда

СК: в Магнитогорске мужчина до смерти забил друга и пытался вывезти тело в ковре

Житель Магнитогорска расправился с другом и попытался вывезти его тело на строительной тачке. В итоге он отставил труп мужчины, завернутый в ковер, у подъезда, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В одной из квартир дома по улице Завенягина 6 ноября между знакомыми произошел конфликт. В ходе драки подозреваемый несколько раз ударил 42-летнего мужчину тупым твердым предметом по телу и голове. Потерпевший скончался на месте.

Позже злоумышленник купил тачку, чтобы вывезти тело в лес. Он связал конечности убитого и завернул его в ковер. Однако из-за появления прохожих мужчина бросил тело у подъезда дома и сбежал.

Правоохранители оперативно установили его личность. В настоящее время подозреваемого задержали. Решается вопрос о его аресте.

Сестра подозреваемого рассказала 360.ru, что узнала о преступлении из интернета. По ее словам, брат нигде не работает, жил один и периодически выпивал. Также у мужчины есть судимость за нанесение тяжких повреждений. Родственники в шоке от произошедшего.

