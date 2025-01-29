Многодетная мать задушила пожилую родственницу из-за «квартирного вопроса»

В Кирове арестовали мать трех детей, которую заподозрили в убийстве пожилой родственницы. Соседи подозреваемой рассказали 360.ru, что она совершила преступление из-за квартиры.

Женщина 17 января пришла к 76-летней тете своего умершего супруга. Между ними вспыхнул конфликт, во время которого она ударила пенсионерку кулаком по голове и задушила скакалкой.

После этого кировчанка завернула тело в ковер и спрятала в шкаф. Умершую нашли только через неделю. Обвиняемая в рамках следственного эксперимента призналась, что еле дотащила труп.