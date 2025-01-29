Многодетная мать задушила пожилую родственницу из-за «квартирного вопроса»
Соседи заявили, что жительница Кирова убила родственницу из-за квартиры
В Кирове арестовали мать трех детей, которую заподозрили в убийстве пожилой родственницы. Соседи подозреваемой рассказали 360.ru, что она совершила преступление из-за квартиры.
Женщина 17 января пришла к 76-летней тете своего умершего супруга. Между ними вспыхнул конфликт, во время которого она ударила пенсионерку кулаком по голове и задушила скакалкой.
После этого кировчанка завернула тело в ковер и спрятала в шкаф. Умершую нашли только через неделю. Обвиняемая в рамках следственного эксперимента призналась, что еле дотащила труп.
Соседи подозреваемой выразили уверенность, что убийство произошло из-за жилплощади.
«Квартирный вопрос. Деньги», — отметили они.
Собеседники 360.ru добавили, что женщина хотела инсценировать кражу и вынесла некоторые вещи из помещений.
Отношения между женщиной и пенсионеркой накалились после гибели супруга первой на СВО. Пожилая родственница считала, что она послала своего мужа на фронт.
«Крыша поехала. Больше тут ничего такого нет», — заключили местные жители
В СК по Кировской области уточнили, что криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Суд отправил женщину под стражу до 25 марта 2025 года.