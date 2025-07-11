Житель Кузбасса убил 19-летнюю знакомую и переписывался с ее телефона

Рудничный районный суд города Прокопьевска на два месяца арестовал 22-летнего местного жителя, который убил знакомую студентку, спрятал ее тело и общался с ее близкими, чтобы скрыть подозрения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

«В отношении фигуранта <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 сентября 2025 года», — рассказали представители ведомства.

По версии следствия, 6 июля молодой человек пришел в квартиру 19-летней студентки. Между ними возник конфликт и парень решил убить знакомую. Он ударил ее по голове, после чего девушка потеряла сознание и упала.

Далее обвиняемый схватил нож и ударил им в шею своей жертвы. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Житель Прокопьевска скрылся с места преступления, но, спустя какое-то время вернулся в квартиру, сложил тело погибшей студентки в плед, спрятал его в багажник одолженного у знакомого автомобиля и вывез в лес. Там он спрятал его между ветками.

Чтобы не вызвать подозрений, он общался с близкими студентки по ее телефону. Однако они все же почувствовали что-то неладное и сообщили о ее пропаже в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов вышли на след фигуранта и он признал свою вину в убийстве студентки. На данный момент расследование дела продолжается.

Ранее жителя Санкт-Петербурга, который на почве ревности убил своего друга, отправили в исправительную колонию на семь лет.