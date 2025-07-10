Суд Петербурга отправил в колонию ревнивца, перерезавшего другу сонную артерию

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга определил наказание ревнивцу, который убил своего друга. Мужчину отправили в исправительную колонию на семь лет. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

Правоохранители установили, что вечером 7 января 2025 года в квартире одного из домов на Канонерской улице подсудимый поссорился со своим нетрезвым другом, после чего нанес ему удар ножом в область подбородка и левой щеки. Пострадавший скончался из-за повреждения сонной артерии.

Против нападавшего возбудили уголовное дело об убийстве. Фигурант признал свою вину, объяснив, что конфликт возник на почве ревности.

Суд приговорил петербуржца к семи годам заключения в исправительной колонии строгого режима и дополнительно ограничил его свободу на один год.