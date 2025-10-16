Житель Крыма получил три года колонии за призывы к насилию над русскими

Житель Бахчисарайского района Крыма Адиль Апкелямов получил три года колонии общего режима за публикации в Telegram, содержащие призывы к насилию в отношении русских. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Как установило следствие, крымчанин 2004 года рождения размещал в мессенджере тексты с призывами к экстремистской и террористической деятельности. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 и ст. 280 УК РФ — за публичные призывы к терроризму и экстремизму.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Апкелямова виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Кроме того, суд запретил ему на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и использованием интернета.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело против 59-летнего жителя Набережных Челнов, который, по версии следствия, опубликовал в Telegram комментарий с призывами к насильственным действиям.