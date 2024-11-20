Оттаскал за волосы и сбежал. В Балакове сын лидера армянской диаспоры напал на девушку

СК объявил в розыск сына Петика Аспояна, напавшего на девушку в баре в Балакове

В городе Балаково в баре «Амбар» на глазах у посетителей мужчина оттаскал девушку за волосы, а затем скрылся от правоохранителей. В распоряжении 360.ru оказались кадры случившегося.

Нападение произошло в ночь на 17 ноября. Разъяренный мужчина схватил девушку за волосы и, матерясь, протащил по коридору.

«Где они?» — кричал он.

Кого именно искал мужчина, неизвестно. Это происходило на глазах многочисленных очевидцев, но они не решились остановить агрессора. По информации 360.ru, им оказался 25-летний сын председателя саратовской региональной общественной организации «Национально-культурный армянский центр „Урарту“» Петика Аспояна Артем.

Впоследствии отец принес публичные извинения. ИА «Взгляд-инфо» сообщило, что он распространил в местных СМИ письмо, в котором обвинил девушку в провоцировании конфликта. Аспоян-старший заявил, что она по-армянски выругалась в адрес сына, а ее спутник ударил его по голове и скрылся.

«Понимая весь груз ответственности за поведение молодежи, приношу свои извинения за случившееся», — сказал глава диаспоры.

Извинения не исправили ситуацию. Следователи на основании попавшего в интернет видео возбудили уголовное дело по части первой статьи 213 УК России «Хулиганство». Пресс-служба саратовского СК сообщила, что подозреваемый скрылся. Правоохранители заочно предъявили ему обвинение и объявили в международный розыск.

В Москве произошло еще одно нападение в баре, в результате которого пострадал мужчина — боец смешанных единоборств Кирилл Фоменков. Его избили охранники.