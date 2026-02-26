Житель Ирландии жестоко убил бывшую девушку в Москве

Иностранца обвинили в розыск после убийства 21-летней девушки в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 21 февраля в Ореховом проезде мужчина много раз ударил девушку ножом, после чего бежал за границу. Девушку госпитализировали, но вскоре она скончалась от полученных ранений.

Подозреваемого заочно арестовали и обвинили в убийстве. По информации от источника 360.ru, это 30-летний житель Ирландии, прилетевший в Москву в гости. Соседи слышали шум, однако не отреагировали. Перед гибелью девушка разговаривала по видеосвязи с отцом, живущим в Приднестровье, но тот не успел разглядеть нападавшего.

Предположительно, они были парой и перед смертью поссорились. На следующий день после убийства мужчина должен был улетать, но не воспользовался купленным заранее билетом.

Ранее в Дубае убили 25-летнюю стюардессу из России. В преступлении заподозрили ее бывшего молодого человека, который после ее смерти облил тело зеленкой и остриг волосы.