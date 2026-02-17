Российскую стюардессу, убитую в Дубае, после смерти остригли и облили зеленкой

Подозреваемый в убийстве 25-летней стюардессы в отеле в Дубае в декабре прошлого года после ее смерти обрезал ей волосы и облил зеленкой. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель руководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Артем Черненко.

«У следствия есть все основания полагать, что это было заранее спланированное преступление», — подчеркнул он.

Подозреваемый и жертва встречались, но потом расстались. Мужчина несколько дней выслеживал бывшую возлюбленную, после чего напал на нее и как минимум 15 раз ударил ножом. При обыске следователи нашли расписку, из которой следовало, что девушка была должна ему 500 тысяч рублей.

Ранее преподавателя Высшей школы экономики заподозрили в убийстве в Германии бывшей жены, приехавшей из Казахстана.