Житель Херсонской области получил срок за участие в террористической организации

Генический районный суд Херсонской области вынес приговор жителю Новоалексеевки, участвовавшему в запрещенной террористической организации. Дело расследовали сотрудники регионального управления ФСБ.
По данным следствия, 58-летний мужчина вступил в организацию в 2015 году и содействовал ее работе, в частности, бесплатно заселял боевиков в принадлежавшие ему гостиницы. Суд принял во внимание мнение прокурора и приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима.
Ранее 19-летнему жителю Херсонской области предъявили обвинение в шпионаже. Следствие установило, что он выяснял, где в регионе находятся российские военные и бронетехника, а затем пересылал координаты украинским спецслужбам. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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