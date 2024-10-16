Житель Херсонской области получил срок за участие в террористической организации

По данным следствия, 58-летний мужчина вступил в организацию в 2015 году и содействовал ее работе, в частности, бесплатно заселял боевиков в принадлежавшие ему гостиницы. Суд принял во внимание мнение прокурора и приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима.

Ранее 19-летнему жителю Херсонской области предъявили обвинение в шпионаже. Следствие установило, что он выяснял, где в регионе находятся российские военные и бронетехника, а затем пересылал координаты украинским спецслужбам. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.