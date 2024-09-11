Жителя Херсонской области обвинили в шпионаже для ВСУ

В Херсонской области 19-летнему местному жителю предъявили обвинения в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Следствие выяснило, что в апреле 2023 года молодой человек собирал сведения о расположении военной техники и личного состава ВС России на территории региона. Полученные данные он отправлял через мессенджер представителю ВСУ.

В управлении ФСБ России по Южному военному округу пришли к выводу, что переданную информацию противник мог использовать для нанесения ущерба безопасности страны.

Уголовное дело против херсонца передали в суд, скоро начнутся слушания. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

В начале сентября в шпионаже в пользу Украины обвинили 33-летнего жителя Херсонской области.