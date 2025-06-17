Подозреваемого в госизмене задержали в Крыму

Оперативники ФСБ задержали жителя Керчи, подозреваемого в передаче военной разведки Украины информации о дислокации средств ПВО и иных объектов ВС России в Крыму. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

«ФСБ пресекла противоправную деятельность гражданина России на территории республики Крым, подозреваемого в совершении государственной измены», — заявили в пресс-службе.

Силовики выяснили, что житель полуострова 2003 года рождения сотрудничал с представителями главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию куратора прибыл к одной из воинских частей и зафиксировал расположение средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов. Полученные данные мужчина передавал через Telegram.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Государственная измена», ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина признал вину, расследование продолжается.

Ранее ФСБ сорвала подрыв авто чиновника в Херсонской области.