Житель Хабаровского края после ссоры с новой любовницей подстрелил бывшую

СК: в Хабаровском крае мужчина выстрелил в бывшую возлюбленную через окно

В поселке Переяславка в Хабаровском крае мужчина выстрелил из ружья в окно бывшей сожительницы. Раненную в голову женщину госпитализировали, возбуждено уголовное дело. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Выстрел раздался вечером 20 мая. Мужчина из села Могилевка приехал в Переяславку после алкогольных посиделок с сожительницей. В пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО сообщили, что женщина приревновала его к бывшей, они поссорились.

Подозреваемый взял в гараже гладкоствольное ружье и поехал в поселок, где жила его предыдущая любовница. Подъехав к дому, мужчина увидел в окне нужной квартиры силуэт, выстрелил и скрылся.