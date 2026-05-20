На Урале арестовали мужчину за убийство знакомой, тело которой нашли в реке

В Челябинской области следователи задержали и арестовали 54-летнего жителя Башкирии по делу об убийстве женщины, тело которой нашли в реке Урал. Подробности сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Тело женщины нашли 10 мая на берегу реки рядом с поселком Гранитный Кизильского района. Следователи установили круг общения погибшей, провели обыски и допросили свидетелей, после чего восстановили картину произошедшего.

Убитой оказалась 42-летняя жительница деревни Куватово Баймакского района Башкирии. В ноябре 2025 года ее муж обратился в правоохранительные органы и сообщил, что женщина уехала отвозить сына в медучреждение и не вернулась.

«В ходе грамотно выстроенной тактики допроса обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что вечером 10 ноября 2025 года встретился с потерпевшей. Находясь в автомобиле вблизи села Кусеево Баймакского района Республики Башкортостан, между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина задушил женщину», — уточнила пресс-служба.

После этого мужчина перевез тело к реке, обвязал его металлической цепью, прикрепил бетонный шлакоблок и сбросил в воду. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве, суд отправил подозреваемого под стражу.

