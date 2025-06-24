Житель Донецка получил 12 лет колонии за шпионаж

УФСБ: в ДНР местный житель получил 12 лет колонии за шпионаж

В Донецке суд приговорил к 12 годам колонии местного жителя за шпионаж в пользу Украины. Об этом 360.ru сообщили в УФСБ России.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали Юлиана Белоконя в 2024 году. Следствие установило, что мужчина собирал и передавал данные о расположении российских военных подразделений представителям Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес обвинительный приговор по статье 276 Уголовного кодекса России. Суд назначил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Задержанный признался, что согласился на сотрудничество с украинской разведкой из-за страха. Он отмечал на карте военные объекты и общался с человеком, который представился сотрудником ГУР МОУ.

«Я уже вздохнул, что за мной никто не приедет, но сотрудники госбезопасности Российской Федерации доказали мне, что для них нет ничего невозможного», — заявил Белоконь.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее ялтинский городской суд приговорил 38-летнюю местную жительницу к двум годам условно за призывы убивать русских. От разоблачения женщину не спасло даже то, что свой пост она опубликовала под псевдонимом.