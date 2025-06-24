Жительница Ялты получила два года условно за призывы убивать русских

Ялтинский городской суд приговорил 38-летнюю местную жительницу к двум годам условно за призывы убивать русских. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Кроме того, ей на 1,5 года запретили пользоваться интернетом.

От разоблачения женщину не спасло даже то, что свой пост она опубликовала под псевдонимом. Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном. С учетом этого, а также малолетних детей на иждивении, суд и вынес столь мягкий приговор.

В январе житель Феодосии получил 2,5 года за схожие призывы. По данным следствия, 37-летний мужчина активно участвовал в украинских Telegram-каналах, где активно оскорблял русских.