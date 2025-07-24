Житель Челябинской области получил срок за призывы к терроризму

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к шести годам колонии общего режима за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, мужчина 1984 года рождения придерживался радикальных взглядов и проукраинской идеологии. В сентябре 2024 года он, как установило следствие, публично подстрекал свое окружение к пропаганде терроризма.

Сотрудники следственного отдела ФСБ возбудили дело и занимались его расследованием. Суд признал мужчину виновным.

Помимо наказания в виде тюремного заключения, его лишили права администрировать сайты в течение трех лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в разных регионах девять граждан России, которые размещали в Сети экстремистские призывы.