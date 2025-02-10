Житель Челябинской области получил 5,5 года за призывы к терроризму

Суд признал жителя Челябинской области виновным в призывах к терроризму и приговорил его к 5,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, 36-летний мужчина, придерживаясь радикальных взглядов, размещал в соцсетях материалы с оправданиями терактов и призывами к ним. Ему также нельзя будет выходить в интернет два года после освобождения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее ФСБ задержала трех других жителей Челябинской области, двое из которых были сторонниками украинских националистов, а третий — приверженцем идей исламизма. Все они публиковали в интернете посты с призывами совершать теракты в России и убивать представителей органов государственной власти. Против них возбудили уголовное дело.