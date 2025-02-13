Житель Брянской области ударил ножом пассажира на Белорусском вокзале

В Москве на Белорусском вокзале житель Брянской области ударил ножом пассажира. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По версии следствия, 49-летний мужчина поссорился с ранее незнакомым ему приезжим из Белоруссии в кассовом зале дальнего следования. Словесная перепалка между двумя пассажирами переросла в потасовку, в ходе которой житель Брянской области ударил своего оппонента кухонным ножом в область шеи.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции изъяли из сумки нападавшего нож со следами крови. Потерпевший отказался от получения медицинской помощи в больнице.

Сейчас правоохранители изучают все обстоятельства и причины случившегося. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

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