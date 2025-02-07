Пьяный пассажир поезда в Москве сильно избил охранника за просьбу покинуть вагон

Пассажир поезда на Казанском вокзале в Москве чуть не убил инспектора транспортной безопасности за просьбу покинуть вагон. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Происшествие случилось вчера вечером. Пьяный мужчина ехал в поезде, к нему обратился инспектор и попросил покинуть вагон на конечной станции. Пассажир за это напал на него и нанес не менее пятидесяти ударов ногами по голове.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимую помощь. Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале заявила, что между охранником и пассажиром возник словесный конфликт.

«Агрессивный мужчина набросился на охранника и повалил на пол, после чего жестоко избил потерявшего сознание оппонента. Затем злоумышленник скрылся», — заявила Волк.

Полицейские быстро нашли подозреваемого на территории Казанского вокзала, им оказался 35-летний житель Ярославской области, который ранее неоднократно был судим. На одежде мужчины были следы крови.