Житель Башкирии жестко избил соперника из-за ревности

В городе Мелеуз в Башкирии 24-летний местный житель набросился с кулаками на соперника, который обнимал его девушку на лавке возле дома. Видеозапись с нападением появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как мужчина подходит к паре со спины и бьет парня. После драки нападавший ушел вместе с девушкой.

В отделе информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан 360.ru рассказали, что обоих участников потасовки доставили в отдел полиции.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее в Ачинске мужчина избил ребенка металлической ложкой для обуви. Мать мальчика рассказала, что пострадавший еле ходит из-за гематом и боится выходить на улицу. У мальчика подозрение на сотрясение головного мозга, а также ссадины и синяки на лице.