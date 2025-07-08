Житель Башкирии устроил нарколабораторию в гараже

Силовики пресекли деятельность нарколаборатории, на территории которой производились синтетические наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Башкортостан.

По версии следствия, 29-летний житель Благовещенска организовал процессы нелегального изготовления запрещенных веществ. Нарколаборатория функционировала на территории гаража на его частном участке.

Правоохранители изъяли из помещения 14,75 килограммов наркотиков. Преступник планировал распространять их через тайники-закладки.

Мужчину признали виновным по статье о незаконном производстве наркотических веществ в особо крупном размере. Верховный суд Республики Башкортостан приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее сотрудники полиции обнаружили подпольный цех по изготовлению синтетических наркотиков в частном доме в Ленинградской области. К нелегальному производству были причастны два мужчины.