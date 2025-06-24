Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили подпольный цех по изготовлению синтетических наркотиков в частном доме. Задержаны двое мужчин, причастных к незаконному производству, сообщил « Росбалт » со ссылкой на данные официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

По ее словам, лаборатория функционировала в Сертолово на протяжении года. В ходе обыска в арендованном жилье обнаружили несколько емкостей с порошкообразными и кристаллическими веществами, химические реактивы, специализированное оборудование и упаковочные материалы.

Следствие установило, что наркотики распространялись через тайники-закладки. Общий объем препаратов, изъятых из незаконного оборота, составил около 45 килограммов.