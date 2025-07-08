Жертвами стрельбы в Филадельфии стали три человека
В результате стрельбы в Филадельфии погибли три человека, еще 10 получили ранения. Об этом сообщило агентство Action News.
Стрельбу открыла группа людей в районе Грейс-Ферри. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Жертвами стрельбы оказались трое американцев в возрасте 19, 23 и 24 лет.
Среди получивших ранения были 15-летняя девочка и двое 17-летних подростков. По информации издания, в критическом состоянии находится 19-летний молодой человек. Остальных шестерых пострадавших не госпитализировали.
Одного из стрелков задержали правоохранители. Комиссар полиции Филадельфии Кевин Бетел отметил, что мотивы преступников пока неизвестны.
«Мы доберемся до первопричины и привлечем этих людей к ответственности», — подчеркнул он.
Ранее три человека стали жертвой перестрелки у ночного клуба в центре Чикаго. В результате пострадали 16 жителей.