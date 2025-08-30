Жертва теракта в «Крокусе» рассказала, как муж спас ее ценой собственной жизни

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» один из посетителей спас свою жену, пожертвовав жизнью. Он прикрыл ее телом и уберег от пуль. Об этом стало известно ТАСС на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда.

Женщина рассказала, что слышала, как рядом падают гильзы, и понимала, что мужа больше нет. Мимо пострадавшей проходили четыре террориста. Они говорили между собой на тюркском языке.

Второй Западный окружной военный суд по просьбе стороны обвинения закрыл процесс по делу о теракте 4 августа. Теперь слушания проходят в выездном формате в Мосгорсуде. Арест 19 человек — исполнителей и соучастников — продлили на полгода.