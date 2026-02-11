Жертва кислотного маньяка выиграла суд в Подмосковье

В Московской области жертва кислотного маньяка Анастасия Лобода из Монина выиграла суд. Но пострадавшая считает, что это еще не конец. Об этом она рассказала 360.ru.

«Заседание прошло полноценно, я довольна, что нас выслушали, одну сторону, другую, никого не урезали в правах. Я очень рада, что сегодня судьи быстро приняли решение. Не пришлось очень долго ждать или много ездить», — отметила Анастасия.

Она добавила, что хочет, чтобы это все наконец закончилось.

«Но, понимая позицию ответчиков, я догадываюсь, что это еще не все, потому что еще есть суды в стране. Я даже не исключаю, что нам придется обойти все постепенно», — посетовала пострадавшая.

Андрей Сулейманов, изуродовавший женщину, отказывался оплатить ей компенсацию лечения. Прошлой осенью он подал апелляцию и потребовал уменьшить выплату пострадавшей до 400 тысяч рублей.

Злоумышленник находится на лечении в психбольнице и получает пособие, а его мать сдает арестованную квартиру.