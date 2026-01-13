«Забегали, зашевелились». Жертва «кислотного маньяка» ответила на его апелляцию о снижении компенсации

Жертва «кислотного маньяка» Анастасия Лобода из Монина прокомментировала его желание уменьшить через суд размер компенсации. Пострадавшая заявила 360.ru, что его мать засуетилась только после ареста квартиры.

«Я выиграла суд. Мне присудили три миллиона рублей. Естественно, Сулеймановым арестовали имущество — квартиру. Вот только когда ее оштрафовали, они быстро забегали, зашевелились. Теперь они хотят уменьшить эту сумму до 400 тысяч», — сказала Лобода.

Андрей Сулейманов прошлой осенью подал апелляцию, требуя уменьшить компенсацию до 400 тысяч рублей. Московский областной суд должен решить этот вопрос 14 января.

Фото: На фото Анастасия Лобода после операции по пересадке кожи в сентябре 2025 года / 360.ru

Сулейманов находится на лечении в психбольнице. По словам пострадавшей, он получает пособие, а его мать сдает арестованную квартиру.

«За 10 месяцев за минусом коммуналки плюс пособие по инвалидности они насобирали эти деньги, которые мне только сейчас начали поступать. На данный момент у меня около 200 тысяч есть из трех миллионов», — пояснила Лобода.

Она призналась, что не хотела бы, чтобы Сулейманов провел год в психбольнице и даже не почувствовал, за что его наказали.

Лобода отсудила у матери маньяка компенсацию вреда в марте 2025 года.