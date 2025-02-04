Женщину из Люберец приговорили к шести годам колонии за расправу над экс-сожителем

Прокуратура: жительницу Люберец осудили на 6 лет за избиение до смерти

Жительницу Люберец признали виновной в том, что она вместе с своим знакомым жестоко избила ее бывшего сожителя, отчего тот умер. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Подсудимую приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский поддержал обвинение по уголовному делу.

По версии следствия, в период с 2 по 4 октября 2024 года пьяная жительница Люберец со своим знакомым избила в квартире бывшего сожителя.

«В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — добавили в пресс-службе.

Ранее жителя Черняховска арестовали по подозрению в убийстве семилетнего пасынка. По версии обвинения, мужчина до смерти забил мальчика, а затем спрятал тело в болотистой местности.